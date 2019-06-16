Sağanak yağış 29 çadıra zarar verdi
Çankırı’da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.16 Haziran 2019 Pazar 20:15
Çankırı’da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.
Kızılırmak ilçesinde meydana gelen yağış sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çadırda yaşan 179 kişi ise baskından dolayı tahliye edildi.
Bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarda bulundu.
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