Sağanak yağış 29 çadıra zarar verdi Çankırı’da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.

Çankırı’da meydana gelen yoğun sağanak yağışı sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü.

Kızılırmak ilçesinde meydana gelen yağış sonrasında mevsimlik işçilerin kaldığı 29 çadır zarar gördü. Çadırda yaşan 179 kişi ise baskından dolayı tahliye edildi.

Bölgeye Jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri çalışmalarda bulundu.

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