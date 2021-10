'Sağ gösterip sol vuranlara yazıklar olsun'

İnsanlardan bazıları vardır ki “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler. Ama inanmış değildirler. Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar.” (Bakara: 8-9) Demek ki, inanmadıkları halde insanları aldatmak için “biz inananlardanız” diyenler, yani münafıklar, sağ gösterip sol vuranlara, ikiyüzlü insanlara yazıklar olsun. Ve de yuh olsun. Çünkü bu özellik Müslümanlarda olmaz. Mümin doğru ve dürüst olur. Mevlana’nın dediği gibi; ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Konumuzla ilgili bazı deyişler, vecizler vardır. Mesela “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” veya “kişi arkadaşının dini üzeredir”. Ayrıca kişi sevdiği ile beraberdir. Hadis “el mer’ü mee men ehebbe.” Boşuna her kuş kendi sürüsü ile uçar dememişler. Bu açıdan baktığımızda, özellikle siyasi alanda çarpık ve tuhaf ilişkilerin yaşandığını hayretle görüyoruz. Mesela, “Milli Görüşçüyüm” dediği halde rahmetli Erbakan’a yapmadıklarını bırakmayanların, hocaya zulüm yapanların yanında olduklarına şahit oluyoruz. İnsanın “yahu bu ne perhiz, bu ne turşu” diyesi geliyor.

Yani demeniz o ki, yüce değerlerden bahseden dava adamları, küresel güçlerin ihanet odakları ile temaslarını kesip aslına, özüne dönmelidirler. Yukarıda belirttiğim gibi, insana doğru ve dürüst olmak yakışır. İnsanlar sevdiklerine benzeyip onların yanında olmalıdır. Bilindiği gibi gerçek manada hicret; Batıldan Hakk’a, küfürden imana, kötülükten iyiliğe, karanlıktan aydınlığa yönelmektir.



İnsan ne ise o olmalıdır. Bülbül isen, bülbüllerin yanında olmalısın. Kargaların yanında ne işin var? Ama bakıyoruz kırmızı ile yeşil iç içe geçmiş. Dışı yeşil, içi kırmızı karpuz misali. Bu nasıl bir değişimdir? Ne oldu bize? Bize bir nazar oldu, cumamız pazar oldu, insanlar azar oldu, bu işler azar azar oldu…



Değerli dostlar; siyaset dediğin şey her renge, bukalemun gibi, her kılığa girmek değildir. Siyaset dediğimiz şey, bilakis insanlara hizmet etmek ve var olan problemleri çözme sanatıdır. Siyaset yolunda olanların omurgalı olmaları gerekir. Zik-zak çizenler gerçek siyasetçi olamazlar. Bunlardan olsa olsa menfaatçi ve ucuz politikacı olur. Menfaatperest olmak insanın değerini düşürür. “Nokta kadar menfaat için, virgül gibi eğilme” denilmiştir.



İnancının zıddını yaşayanlar hem bu dünyada hem de ahirette iflah olmazlar ve bunun hesabını Rabbimize verirler. Bizler, ahiretteki hesaba karışmayız. Çünkü hesabı alan yüce Allah’tır (c.c). Ama bu dünyada ise, siyaset ve seçim açısından onları cezalandıracak olan bu milletin ta kendisidir. Zamanı geldiğinde, seçim olduğunda onları sandığa gömmesini gayet iyi bilir. Çünkü milletimiz feraset sahibidir. Dolayısıyla insanları kandıran kendini kandırmış sayılır. İnsanoğlu mükerrem bir varlıktır.



Siyaset felsefemiz “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışıdır. Dolayısıyla insanın mutluluğu ve huzuru daima ön planda olmalıdır.



Arı bal yapar, yılan ve akrep ise tıyneti gereği zehrini akıtır. İyiler; insanların geleceği için mücadele eder, çalışır çabalar ve neticeye ulaşmak için zafer yürüyüşü rotasında çaba sarfeder. Kötüler ise şeytanın yolundan giderek her türlü iyiliği ve hayırlı şeyleri önlemeye çalışır. Bunu yaparken akla gelen her çeşit provokasyonu yapmaktan çekinmezler.



İşte günümüzde meydana gelen olayların perde arkasında yatan gerçek hak ile batıl mücadelesidir. Ve bu kıyamete kadar devam edecektir. Hak safında yer alanlara ne mutlu. Her şeyi ayarlayan Cenab-ı Allah (c.c)’tır. Neylerse O, güzel eyler. Vesselam…