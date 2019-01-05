Sağ göğüs ağrısı hangi hastalığın işaretidir? Sağ göğüs neden ağırır?

Kalp Damar Hastalıklarında Görülebilen Şikayet veya Klinik Belirtiler:

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Çarpıntı

Kolay yorulma

Bazen önemli kalp-damar hastalığı olmasına rağmen hiç şikayet olmayabilir

Kalp krizi

Ani ölüm

Koroner arter hastalığında (kalp damarlarında tıkanıklık) en temel yakınma, göğüs ağrısıdır.

Koroner damarlarda tıkanıklık olduğunda ortaya çıkan ağrı, göğüs duvarının ardında, sıkıştıran, ağırlık- baskı yapıcı tarzda (çoğu zaman sanki göğüs duvarına biri oturmuş hissi veren) bir ağrıdır. Bu ağrı künt bir ağrıdır. Batıcı tarzda değildir, nefes alıp vermekle ya da hareketle artış ya da azalma göstermez. Çoğunlukla efor sarfetmekle, sinirlenmekle veya soğukla ortaya çıkar. Sol kola, omuzlara, boyuna, sırta, karın ve çeneye yayılabilir. (Bazen de sadece bu bölgelerden birinde hissedilir.) Genellikle 10- 15 dakikadan az süren, dinlenmekle veya koroner damarları genişleten ilaç almakla geçen bir ağrıdır. Zaman zaman ağrıya sıkıntı hissi, terleme, baş dönmesi ve bulantı eşlik edebilir. Ancak bazen daralmış olan damar bölgesinde dinamik değişiklikler olabilir ve o zaman ağrı istirahat halindeyken gelir, daha uzun sürer ve ilaca cevap vermeyebilir. Bu tür göğüs ağrısı kolaylıkla bir kalp krizine yol açabileceğinden çok daha tehlikelidir.

Her göğüs ağrısı kalp ile ilgili midir?

Göğüs ağrısı kalp dışı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Göğüs kafesindeki kaslar, sinirler, bağlar ve benzeri yapılara ait olabileceği gibi sindirim sistemi (safra kesesi, mide, yemek borusu vs) hastalıkları ile de ilgili olabilir.

Hangi durumlarda kalp ağrısı olduğundan şüphe edilir?

Kalp damarlarında tıkanmadan dolayı oluşan ağrının özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Ancak bazen özellikle diyabet hastalarında ve yaşlılarda, bu ağrı çok belirsiz olabilir ya da hiç hissedilmeyebilir. Bazen de hiç ağrı olmadan nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, bulantı gibi eşlik eden yakınmalar ortaya çıkabilir.

Bu özelliklere uyan bir ağrınız varsa, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gitmelisiniz. Bununla birlikte kalp ağrıları her zaman tarif edildiği gibi tipik olmayabilir. Bazen mide rahatsızlığı, omuz ağrısı, kol ağrısı, çene ve hatta diş ağrısı şeklinde de kendini gösterebilir. Özellikle yaşlı veya şeker hastalığı (diabetes mellitus) olanlarda bu şekil ağrılar olabilir.

"Özellikle kalp damar hastalığı açısından risk faktörleriniz varsa çok daha dikkatli ve hassas olmalısınız."

Yapılacak en doğru iş en yakın sağlık merkezine gitmek veya doktorunuza başvurmaktır.

Kalp hastalıklarına bağlı göğüs ağrılarında neden bir an önce doktora gidilmeli?

Göğüs ağrıları bir kalp krizinin habercisi olabilir. Ya da o anda geçirilmekte olan bir kalp krizine ait olabilir. Kalp krizlerine bağlı ölümlerin %50'si ilk 1 saat içinde olmaktadır. Kalp krizi, kalbi besleyen damarlardan birinin tıkanmasıyla oluşur ve kalbin kansız kalan o bölgesindeki hücreler geriye dönüşsüz bir şeklide ölmeye başlar ve 6- 12 saat içinde o bölgedeki tüm hücreler ölür. Bu nedenle göğüs ağrısı ihmal edilmemesi gereken bir yakınmadır.