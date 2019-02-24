Şaftı kırılan çakıl yüklü kamyon devrildi Bursa’da şaftı kırılan çakıl yüklü kamyon devrildi.

Bursa’da şaftı kırılan çakıl yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Saatlerce trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 11 AR 592 plakalı çakıl yüklü kamyon, İnegöl Yenişehir yolu üzerinde kamyonun şaftının kırılması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Seyir halinde meydana gelen olayda yan yatan kamyonun sürücüsü Mehmet T., kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla Mehmet T., kamyondan çıkartıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde müdahale etti. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Yan yatan kamyonun kaza yerinden kaldırılmasının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı.

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