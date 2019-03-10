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Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, havaların ısınmasıyla turist yoğunluğu yaşanıyor- Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer:- "Havaların güzel olmasını fırsat bilen ve bunu değerlendirmek isteyen insanlar, yakın olması, eşsiz kültür ve doğa varlıklarının yer alması dolayısıyla ziyaret için ilçemizi seçiyor"

10 Mart 2019 Pazar 11:40
Safronbolu'da hafta sonu yoğunluğu

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli duraklar arasında yer alıyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirleri ağırladığını söyledi.

Ürkmezer, Türkiye'nin en önemli turizm merkezilerinden birisi olan ilçede iki gündür yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Havaların da ısınmasıyla başta Ankara ve diğer çevre illerden binlerce kişi ilçemize geldi. Havaların güzel olmasını fırsat bilen ve bunu değerlendirmek isteyen insanlar, yakın olması, eşsiz kültür ve doğa varlıklarının yer alması dolayısıyla ziyaret için ilçemizi seçiyor. Bu da başta bizleri ve buradaki esnafı mutlu ediyor." diye konuştu.

Safranbolu'nun geçen yıl bir milyon 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:

"İki aydır özellikle yabancı ziyaretçilerde bir yoğunluk söz konusu. Geçtiğimiz yıl Çinli turistlerin ziyaretinde yüksek bir artış yaşanmıştı. Bu yıl da hem Çinli hem de genel anlamda turist sayısında artış bekliyoruz. Safranbolu'da 1 milyon 200 bini turisti geçtik, inşallah bunu 1,5 milyon yapacağız. Bunun için de gerekli çalışmalarımızı tüm kurumlarımızla yapıyoruz."

İlçenin yoğun bir yaz sezonu geçirmesini beklediklerini vurgulayan Ürkmezer, "Kaymakamlık ve belediye olarak yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların rahat etmesi, huzurlu bir tatil geçirmeleri ve buradan mutlu bir şekilde ayrılmaları için çalışıyoruz. İlçemize gelen her misafirimizin burada en az 3 gün konaklamalarını sağlamak için çabalıyoruz. Bunu başardığımızda da ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine de büyük katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:40
  1. Fatih Ürkmezer
  2. Karabük
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