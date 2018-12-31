Safranbolu'ya yılbaşı ilgisi

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yılbaşı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yılbaşı tatili için "korumanın başkenti" unvanıyla anılan ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra, 18-20'nci yüzyıllarda yapılan ve genellikle 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi bölgeyi gezdi.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu'da, restore edilerek butik otel haline dönüştürülen konaklarla otellerde yılbaşı dolayısıyla yoğunluk gözleniyor.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe olarak tatillerde ilgi odağı olmaya devam ettiklerini söyledi.

Otellerin dolduğunu, özellikle Uzak Doğu'dan gelen misafirleri ağırladıklarını dile getiren Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Yılbaşı dolayısıyla ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın, yerli ve yabancı misafirlerimizin en iyisini yaşamaları, en iyi şekilde tatillerini geçirmeleri için çalışıyoruz. Yarın da tatil, yeni yılın ilk günü. Biz yine bu gece ve yarın bütün mesaimizi vatandaşlarımıza harcamaya devam edeceğiz."

Emniyet ve jandarma birimlerinin yollarda gerekli kontrolleri yaptığını dile getiren Ürkmezer, Safranbolu'yu tercih eden misafirlerin huzurlu ve temiz bir şekilde yeni yıla girmelerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.