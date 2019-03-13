Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yılı

KARABÜK (AA) - Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 25. yıl dönümü dolayısıyla, "2019 Karabük Kültür ve Sanat Buluşmaları" kapsamında, TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan "Emanetim Safranbolu" belgesel filminin galası ilçede gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan galada konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'nun çok kıymetli bir yer olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun dünyada ranta çevrilebilecek yerlerin başında geldiğini aktaran Gürel, burayı ranta çevirmeden olduğu gibi korunmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Burayı korumada emeği geçenlere teşekkür eden Gürel, "Şehirleri çok kötü kullanmaya başladık. Bulunduğumuz mekanları tüketmeye, kültürümüzü tüketmeye başladık. Safranbolu gibi korunan birkaç şehri ancak bunları gördükçe hayıflanmaya başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüksek binalardan yakınırken özellikle Safranbolu ve Beypazarı'ndan bahsetti. Bu şehirleri artık yeniden kuramazsınız. Bu şehirleri geçmişte ecdadımız yaptı, yaşadılar ve bizlere emanet bıraktılar." diye konuştu.

Gürel, Safranbolu'nun özel korunmuş ender yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Safranbolu'da yaşayan insanlar, aslında ecdadına sadık kalarak onların mirasını mirasyedi gibi değil, iyi bir evlat gibi koruyarak, gözünden sakınarak bugünlere ulaştırmış ve inşallah bundan sonraki torunlarımıza da ulaştırma yönünde çok büyük gayret içerisindeler." şeklinde konuştu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli de Safranbolu'nun çok güzel bir şehir olduğunu belirtti.

TRT'nin kamu yayıncısı olarak, Türkiye'deki güzellikleri ortaya çıkarmak için bulunduğunu vurgulayan Yürekli, "Bazen bu güzellikleri ortaya çıkarmak uzun uğraşlar istiyor, bazen de Safranbolu'da olduğu gibi kendini size gösteriyor. Herhangi bir özel çaba sarf etmenize gerek yok. Sadece onu iyi dizayn edeceksiniz, iyi kurgulayacaksınız, iyi montajlayacaksınız ve ekran da şehir de size bu yapının ortaya çıkmasında yardımcı olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yürekli, TRT'nin, ülkenin kadim tarihinden, milletin ruh ve gönül dünyasından beslendiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Türk milletini tarih boyunca güçlü ve yıkılmaz kılan güçlerin başında dini ve manevi değerlerin geldiğini de bilerek hareket ediyor. Yapımlarını hazırlarken bu gerçek üzerine bina etmeye çalışıyor. Türk halkı, dünya tarihinde var olmaya başladığından beri bu değerleri her zaman korumuş ve gelecek nesillere aktarmıştır. Kadim kültürümüzün simgesi olan Safranbolu, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Romalılar ve son olarak da biz Türklere ev sahipliği yapmıştır. İnşallah sonsuza kadar da bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nuh Bağcı'nın yaptığı "Emanetim Safranbolu" belgesel filmi izlendi. Belgeselin ardından Vali Gürel, Genel Müdür Yardımcısı Yürekli'ye hediye verdi, Mülkiye Başmüfettişi İzzettin Küçük, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ile AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan tarafından TRT Televizyon Dairesi Başkanı Ahmet Muhsin Yıldırım ve belgesel çekim ekibine hediyeler takdim edildi.