Safranbolu'daki seçim çalışmalarında tarih hassasiyeti

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki siyasi partiler, tarihi yapıların görselliğini bozduğu gerekçesiyle yerel seçimler öncesinde bayrak, flama ve afiş asmayacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim nedeniyle siyasi partilerin ilçede görsel ve sesli olarak propaganda yaptığını söyledi.

Siyasi parti temsilcileriyle toplantı yaptıklarını ve ilçenin tarihi bölgesinde propaganda yapılmaması konusunda kararlar alındığını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Bu konuda bize yardımcı olan siyasi partilerimize teşekkür ederiz. Tarihi bölgemizde hem sesli hem de görsel propaganda yapılmayacak. İlçemizin tarihi bölgesi için bu hassasiyet önemliydi. Bunu uyguladık."