0553 313 94 23

Safranbolu'daki seçim çalışmalarında tarih hassasiyeti

Siyasi partiler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi bölgeye bayrak, flama ve afiş asmama kararı aldı- Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer:- "Tarihi bölgemizde hem sesli hem de görsel propaganda yapılmayacak"

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
Safranbolu'daki seçim çalışmalarında tarih hassasiyeti

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki siyasi partiler, tarihi yapıların görselliğini bozduğu gerekçesiyle yerel seçimler öncesinde bayrak, flama ve afiş asmayacak.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim nedeniyle siyasi partilerin ilçede görsel ve sesli olarak propaganda yaptığını söyledi.

Siyasi parti temsilcileriyle toplantı yaptıklarını ve ilçenin tarihi bölgesinde propaganda yapılmaması konusunda kararlar alındığını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Bu konuda bize yardımcı olan siyasi partilerimize teşekkür ederiz. Tarihi bölgemizde hem sesli hem de görsel propaganda yapılmayacak. İlçemizin tarihi bölgesi için bu hassasiyet önemliydi. Bunu uyguladık."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
  1. bayrak- filama
  2. Karabük
  3. Safranbolu
  4. Siyasi partiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü hediyesi Midyat’tan
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü..
    2. Umutları projeye, emekleri başarıya..
    3. BEÜ’de ‘28 Şubat Darbesi ve Türkiye’..
    4. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası..
    5. Şahin “Belediye başkanlığı makamını 1...
    6. Darbe girişiminde Çekmeköy..
    7. Uysal: “Fikir ve temalarım çalınsın..
    8. Kazım Kurt Alpu’da vatandaşlarla bir..
    9. Erbaa’ya kadın yaşam merkezi
    10. KKTC'de çiftçiler hükümeti protesto etti
    11. Başkan Yemenici, öğrencilerin..
    12. Eski hükümlü hibe desteği ile kendi..
    13. Keleş Hisarcıklıoğlu’ndan Ereğli için..
    14. Fatma Danışman, “Safranbolu’da su..
    15. Meteoroloji'den çiftçilere uyarı!
    16. Sahte parayla alışveriş yapan şahıslar..
    17. Lise atölyesinde korkunç patlama! 4..
    18. Vanlı Elter, Avrupa şampiyonasına..
    19. Bursa’daki kazada acı haber...8 aylık..
    20. Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden..
    21. Başkan Ataç mimarlar ile buluştu
    22. İzmir'de soba zehirlenmesi! Hayati..
    23. Cami tuvaletinin kapısını çalanlar..
    24. Başkan Gülsoy’dan KTO Üyelerine..
    25. FETÖ'cü eski hakime 7 yıl 6 ay hapis!
    26. Taşkınlardan zarar gören yollarda..
    27. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    28. İstanbul’dan Bayburt’a kardeşlik..
    29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    30. İstanbul’da dolu yağışı etkili olmaya..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor