Safranbolu'da tarihi konakta yangın
Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde bulunan bir asırlık konakta çıkan baca yangını hasara neden oldu23 Şubat 2019 Cumartesi 19:16
KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaklaşık 1 asırlık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Kazdağlı Meydanı Mescit Sokağı'nda, 1900'lü yıllarda yapılan ve "Gecegözü evi" olarak bilinen 3 katlı tarihi yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle baca yangını başladı.
Otel olarak kullanılan konak boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, çatıya sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, tarihi binada kısmi hasar meydana geldi.
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