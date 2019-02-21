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Safranbolu’da ‘Robotik Kodlama Eğitimi’ başladı

Safranbolu’da ‘Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Projesi’ açılış programı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

21 Şubat 2019 Perşembe 17:13
Safranbolu’da ‘Robotik Kodlama Eğitimi’ başladı

Safranbolu’da ‘Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Projesi’ açılış programı Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in de katılımıyla yapıldı.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde BAKKA ortaklığı ile Ali Baba Anaokulunu kapsayan ve Sunal Tülbentçi Öğretmen Evinde gerçekleşen açılış programına Ürkmezer’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Okul Müdürü Latif Gürbüzer ve öğretmenler katıldı.


Ali Baba Anaokulu Müdürü Latif Gürbüzer tarafından proje hakkında verilen bilgilerin ardından proje açılış programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, “Malumunuz çağımız teknoloji çağı. Günümüz çağının içerisine baktığımızda bir teknolojik gelişmenin çok kısa süre içerisinde diğer bir teknolojik gelişmeyi eskiteceğini görmekteyiz. Bu nedenle bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir teknolojik çağda geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu çağa uygun hale getirmek durumundayız. Dünyada pek çok ülkenin teknolojisi ile rekabet edebilmemiz için gençlerimizin bu teknolojik donanıma sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda bizler diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Robotik Kodlama eğitimlerine önce öğretmenlerimize, öğretmenlerimiz aracılığı ile de çocuklarımıza aktararak öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğini, motor becerilerinin geliştirilmesi konuları aktaracağız. Bu vesile ile öncelikle her konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere BAKKA yönetimi ve projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Hızlı değişen dünyayı takip etmek için hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer “Aslında bu hızlı hareketi de erken kalkan yol alırla bağlamamız gerekiyor. Biz çocuklarımız teknolojiyle, bilimle, sanatla, kültürle ne kadar erken yaşta tanışırlarsa o kadar memleketimiz ve milletimiz için daha iyi olacak ve çocuklarımızı ve gençlerimizi iyiye yönlendirmede önemli bir aşama olacak. Tabii ki bunları çocuklarımıza aktaracak olan sizlersiniz. Böyle faaliyetlerin olması için de katılımcıların olması gerekir. Bu nedenle hepinize böyle bir faaliyete katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye ifadelerini kullandı.


Bu projeden herkesin mutlaka faydalanacağını kaydeden Ürkmezer, “Bütün bu faaliyetlerin hayata geçmesi için ise alt yapı çok önemli. Hepinizin malumu olduğu üzere hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığını yürütüyoruz. Her iki kurumda da eğitime yönelik bütün projelere, faaliyetlere olabildiğince meddi ve manevi destek sağlıyoruz. Bu anlamda ilçede tam donanımlı bir kodlama sınıfı oluşturuyoruz. Bunu yine bir proje çerçevesinde yapıyoruz. Yine çocuklarımızın bilimle, sanatla, kültürle, sporla da erken yaşla tanışsın. Bunun için de öğretmenlerimizin sadece hevesli olması değil, bilinçli de olması gerekiyor. Çünkü sizler çocuklarla bire bir muhatap olan kişilersiniz. Dolayısı ile sizler ortaya koyacaksınız, bizler destekleyeceğiz. İnşallah bu faaliyet etkin olur” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:13
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