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Safranbolu'da lezzetler yarıştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen yemek yarışmasında, "tatlı" kategorisinde Eflani yöresine ait "Miyana helvası" ile 87 yaşındaki Zehra Atik birinci oldu

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:38
Safranbolu'da lezzetler yarıştı

KARABÜK (AA) - Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ile Safranbolu Belediyesi tarafından "5. Geleneksel Lezzet Şenliği Yemek Yarışması" düzenlendi.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi Aslanlar Şubesi'nde, "ana yemekler", "yöresel yemekler", "hamur işleri" ve "tatlı" kategorilerinde yapılan yarışmaya 50 kişi katıldı.

Ana yemek kategorisinde "testi kebabı" ile Nagihan Dinler, yöresel yemekler kategorisinde "cevizli tereyağlı yumurta" ile Naciye Özduran, hamur işlerinde "cevizli çörek" ile Şerife Ağar birinci oldu.

Tatlı kategorisinde ise Eflani yöresine ait "Miyana helvası" ile 87 yaşındaki Zehra Atik birincilik ödülüne layık görüldü.

TAŞFED Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Özrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya 7 kişilik bir ekiple katıldıklarını söyledi.

Bu yıl beşincisi yapılan Geleneksel Lezzet Şenliği Yemek Yarışması'nda birbirinden güzel yemeklerin yapıldığını belirten Özrek, 4 kategoride 86 çeşit yemeği değerlendirdiklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:38
  1. Karabük
  2. Safranbolu
  3. yemek yarışması

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