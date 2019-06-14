Safranbolu’da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı Karabük’ün Safranbolu ilçesinde polis ekipleri kaçak alkolden zehirlenme olayı ilgili yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde polis ekipleri kaçak alkolden zehirlenme olayı ilgili yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde 3 şahıs aldıkları etil alkolü çeşitli maddelerle karıştırarak yaptıkları ev yapımı alkolü içtikten sonra zehirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olan H.G. ve G.Y. isimli şahıslara operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 52 adet cinsel içerikli kaçak hap, 7 adet cinsel içerikli kaçak çikolata,

9 adet cinsel içerikli kaçak mendil, 2 adet cinsel içerikli kaçak sprey, 2.5 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 adet kaçak alkol yapımında kullanılan şırınga, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan huni, 5 adet kaçak alkol yapımında kullanılan kit, 35 adet 0,5 litrelik boş vaziyette kaçak alkol satışında kullanılan pet şişe ve 12 Adet 1,5 Litrelik boş vaziyette kaçak alkol satışında kullanılan pet şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.