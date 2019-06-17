Safranbolu’da Jandarma Teşkilatı’nın 180.kuruluş yıldönümü kutlandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinlikler kutlandı.

Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Safranbolu Kaymakamlığı ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan program dahilinde Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere Jandarma Teşkilatının yapısı, iş ve işleyişi kahvaltı organizasyonu ile tanıtıldı. Öğrencilerle yapılan fidan dikimi ve uçurtma şenliği sayesinde de öğrenciler Jandarma personelini yakından tanıma fırsatı buldu.

Yol kontrol arama noktalarında yapılan denetimlerde ise İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören ve Jandarma personeli tarafından seyir halindeki vatandaşlara çiçek verilerek, Safranbolu lokumu ikram edildi.