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Safranbolu’da itfaiye ekipleri tatbikat ve eğitim yaptı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli ve profesyonel ekipleri tatbikat, eğitim ve seminerlerine devam ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
Safranbolu’da itfaiye ekipleri tatbikat ve eğitim yaptı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli ve profesyonel ekipleri tatbikat, eğitim ve seminerlerine devam ediyor.


Safranbolu Belediyesi bağlı İtfaiye Müdürlüğü personelleri ve İtfaiyecilik Okulu Öğrencileri ile 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bahçesinde bulunan pentatlon sahasında Müdür Mehmet Gökçü eşliğinde hız, dayanıklılık gibi eğitim gerçekleştirildi. Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “İtfaiye Müdürlüğümüz profesyonel ekibi ve çalışma anlayışı ile pek çok alanda örnek gösterilebilir. Yalnızca ilçemizde değil bölgemizde çıkan yangınlara da çok kısa sürede müdahale edebilen personelimiz diğer yandan tedbiri elden bırakmayarak personel ve beraberinde okullarda da eğitimleri aksatmıyorlar.Özverili çalışmalarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, öğrencilerimize ve personelimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:41
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