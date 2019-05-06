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Safranbolu’da emniyet kemerinin önemi simülasyon ile anlatıldı

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06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:30
Safranbolu’da emniyet kemerinin önemi simülasyon ile anlatıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde trafik haftası kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi


Safranbolu’da Karayolları Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı. Önden çarpmalı simülasyon aracına binenler, saatte 10 kilometre hızla kaza etkisini sarsılarak yaşadı.


Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında Trafik Güvenliği Haftası etkinliğine Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk, İlçe Jandarma Komutanı, Yzb. Burak Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Çocuklara trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı broşürün yanı sıra kalem ve şapka hediye edildi. Etkinlik öğrenciler ve protokolün "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi kapsamında yaya geçidinde yaya önceliğiyle ilgili uygulamalı eğitim verilmesi ve yaya geçidinden birlikte geçmesi ile sona erdi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, her yıl yüzlerce insanı trafik kazalarında kaybettiklerini belirterek, “İşte burada gerek yayaların gerekse araç şoförlerinin çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini anlatıyor.Bu gün burada düzenlenen etkinlikte de özellikle çocuklarımıza emniyet kemerinin ve trafik kurallarına uymanın önemi anlatıldı. Gerçekleştirilen programdan dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyor, böylesi önemli konularda belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğimizi hatırlatmak istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:30
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