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Safranbolu’da “Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası”

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen“Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası” Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında yapılan açılış seremonisi ile başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:20
Safranbolu’da “Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası”

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen“Dostluk ve Kardeşlik Voleybol Turnuvası” Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında yapılan açılış seremonisi ile başladı.


Safranbolu Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün desteği ile yapılan turnuvanın açılış seremonisi için 11 takım hazır bulundu.


Turnuva öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bu sene ilkini düzenlediğimiz voleybol turnuvasının fair-play ruhu içerisinde geçeceğine inancım tam. Biz voleybol turnuvası ile Safranbolu’da dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı ve birlikte eğlenmeyi hedefliyoruz. Çok keyifli takımlarımız oluşmuş. Turnuvanın 1.sini düzenliyoruz fakat amacımız geleneksel hale getirmek. Turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.


İki grupta oynanacak olacak müsabakalarda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek. Şampiyon takımın belirleneceği karşılaşma ise 30 Temmuz’da oynanacak.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:20
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