0553 313 94 23

Safranbolu’da denetimler devam ediyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü lokum üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 20:55
Safranbolu’da denetimler devam ediyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü lokum üretimi yapan iş yerlerini denetledi.


Zabıta ekipleri özellikle temel gıda maddesi olan iş yerlerinde sağlıklı çalışma koşulları olup olmadığını, sağlık karnelerinin işlenip işlenmediği, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri gibi pek çok konuda denetlemeye devam ederken bugün ise lokum imalathanelerini denetledi.


Ramazan Bayramı öncesi denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolulu vatandaşların daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve bu konuda da ara vermeden çalışmalara devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sayesinde her zaman tüketilecek ürünün tazesini alma şansımız var. Diğer yandan Ramazan Bayramı öncesinde belediye olarak her türlü önlemlerimizi aldık. Kentimize gelecek yerli ve yabancı turistlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması yönünde tüm birimlerimiz gerekli tedbirleri aldı" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 20:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir."
    1. Erdoğan: "Tek başına, ülkemizin son 6..
    2. "Türkiye'de geçen yıl 22,1 milyon ton..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor -CANLI
    4. İsrail askerleri Kudüs Günü’nde 16..
    5. Huawei işbirliği mi hedef alındı?..
    6. Hatay'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Devlet Bahçeli: Mazlumların ahının...
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    9. FETÖ sanığı Serkan Gölge'nin tahliyesi
    10. Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019..
    11. Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama..
    12. Başkan Köse’den stajyerlere teşekkür
    13. Safranbolu’da denetimler devam ediyor
    14. Müzik yarışmasında dereceye giren..
    15. Boş sulama havuzuna düşen domuz..
    16. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    17. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    18. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    19. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    20. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    21. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    22. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    23. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    24. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    25. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    26. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    27. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    28. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    29. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    30. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı