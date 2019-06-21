Safranbolu’da çocuk ihmal ve istismar semineri

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sürdürmeleri için çocuk ihmal ve istismarı konusunda seminer düzenlendi.

Safranbolu Milli Eğitim ile Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişmelerini sürdürebilmeleri ve çocuk ihmal ve istismarı konusunda seminer çalışması düzenlendi. Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Sezgin Küçüktepe ve Sosyal Çalışmacı Ömer Faruk Çınar tarafından çocuğa yönelikihmal ve istismar konularında sunum yapıldı, ayrıca soru cevap yapılarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim MüdürüHasan Gümüş,çocuk ihmalinin bir çocuğun sağlık, eğitim, beslenme, barınma, duygusal gelişim gibi farklı alanlardaki gereksinimlerinin sağlanmasında oluşan yetersizlik durumu olduğunu belirterek, “İstismar ise çocuklara bakıp gözetmek ve barındırmakla sorumlu olan kişiler ya da yabancılar tarafından, beden veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek biçimde uygulanantüm tutumlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amacımız çocukların ailesinden sonra en fazla birlikte zaman geçirdikleri öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali açısından farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmaktır. Öğretmenlerimiz, çocukların evden sonra en çok zaman geçirdiği okullarda, öğrencilerin davranışsal değişimleri gözlemleme, çocuk istismarı ve ihmalini riskini tanıma, önleme ve bildirme konularında yaşamsal nitelik taşıyan kilit bir konumdadırlar. Öğretmenler, çocukları yaşıtlarıyla bir arada gördükleri için aradaki farkı daha iyi algılayabilir, davranışlarındaki içe kapanma, mutsuz, keyifsiz görünme, dikkatini toplayamama, okul başarısında düşme, hırçınlık, saldırganlık vb. değişiklikleri gözlemleyebilirler. Herhangi bir sorunla karşılaşan öğretmen, öğrencisinin kendisiyle konuşması için uygun ortamı yaratabilir. Böylece öğrenciye yararlı olabilecek çözümler üretilmesine katkıda bulunabilir Ayrıca kimi zaman istismarın yakın çevre bireylerince yapıldığı da göz önüne alındığında çocuğun ailesinden sonra birinci dereceden yaşam alanına giren öğretmenlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bilinçlenmeyle beraber çocuklarımızın gelişimlerindeki karşılaşabilecekleri olumsuzluklar bertaraf edilmektedir” dedi.