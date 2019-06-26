Safranbolu’da caddelerde çalışmalar sürüyor

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçe genelinde rutin temizlik işlerinin yanı sıra, kaldırım boyama, yol kenarları, dinlenme alanları ve oyun parklarındaki yabani otların temizlenmesi gibi çalışmalara ara vermeden devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Köyiçi, Emek, Bağlarbaşı, Safranbolu Merkezde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “İlçemiz sürekli göz önünde olan, her mevsim yerli ve yabancı misafir ağırlayan bir kent. BU bakımdan özellikle temizlik konusunda hassas davranmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından periyodik temizliğin yanı sıra parklarımız, yol kenarları kısaca tüm ilçe de geniş kapsamlı çalışmalar ara verilmeden devam ettiriliyor. Yine muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Tüm bu çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Safranbolulu

hemşerilerime teşekkür ediyor, mesai mefhumu gözetmeden çalışan personelimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Müdürlükten yapılan açıklamada çalışmaların tüm kentte devam edeceği bildirildi.