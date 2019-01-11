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Safranbolu'da bez çanta dağıtımı

"Sıfır Atık Projesi"nde pilot bölge seçilen Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası kapsamında 13 bin plastik şişe toplandı

11 Ocak 2019 Cuma 16:47
Safranbolu'da bez çanta dağıtımı

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Safranbolu'nun "pilot bölge" seçildiği "Sıfır Atık Projesi" kapsamında en az 5 plastik şişe getiren vatandaşlara bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların getirdiği plastik şişeler konteynerlere konulurken, 550 bez çanta dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yatığı açıklamada, Safranbolu'nun Türkiye'de örnek olduğunu söyledi.

"En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyası başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Safranbolulularla beraber bu şekilde çevre koruma bilincini ne kadar çok artırırsak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çok daha temiz çevre sağlamış olacağız." diye konuştu.

Çalışmaların devam edeceğini aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da bez çanta dağıtmaya devam edeceğiz. Başta Ticaret ve Sanayi Odamız, Esnaf Odamız ve özellikle market sahiplerimizi bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum. Hepsinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Kaymakamlık ve belediye olarak dağıtmaya devam edeceğiz ama onlarında desteği olursa kampanyamıza katkıda bulunurlarsa bizler de daha mutlu olacağız. Türkiye'de zaten marka olan Safranbolu'yu, 'Sıfır Atık Projesi'yle beraber temizliğiyle çevre duyarlılığıyla marka olması için çalışmaya devam edeceğiz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:47
  1. "Sıfır Atık Projesi"
  2. bez çanta
  3. Fatih Ürkmezer
  4. Karabük
  5. Safranbolu

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