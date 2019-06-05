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Safranbolu'da bayram yoğunluğu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse:- "Otellerde doluluk oranı üst seviyelerde. Bu bayram tatilcilerin tercihi Safranbolu oldu"

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
Safranbolu'da bayram yoğunluğu

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu'yu tercih eden yerli ve yabancı turistler, hafta sonundan itibaren ilçeye gelmeye başladı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklama imkanı sunan tarihi ilçedeki otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'lere ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'ya Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore'nin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak olmak üzere 5 gün içinde yaklaşık 75 bin turist geldi.

- "Her türlü önlemlerimizi aldık"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, bayram öncesinde aldıkları bütün tedbirleri uyguladıklarını ve turistlere huzurlu bir bayram geçirtmek için 24 saat esasına göre görev yaptıklarını söyledi.

Tatilin başladığı ilk günden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradıklarını vurgulayan Köse, "Otellerde doluluk oranı üst seviyelerde. Bu bayram tatilcilerin tercihi Safranbolu oldu. Bizler de misafirperverliğimizi elimizden geldiğince gösteriyoruz. Misafirlerimize huzurlu bir bayram geçirtebilmek için her türlü önlemlerimizi aldık. Trafik ve denetim konusunda ekiplerimiz her an görev başında. Esnafımız da her zaman olduğu gibi turistlerimize en iyi, en kaliteli hizmeti vermekte." diye konuştu.





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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:49
  1. Ramazan Bayramı
  2. Safranbolu

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