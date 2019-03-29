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Safranbolu’da Acil Yardım Butonu devrede

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

29 Mart 2019 Cuma 20:10
Safranbolu’da Acil Yardım Butonu devrede

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından hayata geçirilen SADEP çalışmaları neticesinde acil desteğe ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarıN evlerine “Acil Destek Butonu” takıldı.


Geçtiğimiz Çarşamba günü hayata geçen proje kapsamında Acil Yardım Butonu ile ilgilenecek personel konu ile alakalı yaklaşık 1 ay eğitim gördü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ürkmezer, “ Malumunuz tek başına yaşayıp yardıma ihtiyacı olan yaşlılarımız var. Bu yaşlılarımıza sürekli bir şekilde nasıl destek olabiliriz şeklinde bir çalışma yaptık.Çeşitli firmalarla görüştükten sonra projemiz faaliyete geçirdik. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 12 yaşlımız var inşallah hepsine ihtiyaçları durumunda hemen ulaşacağız ” dedi.


Acil Destek Butonu hakkında da bilgi veren Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “ Bu gün itibari ile 12 yaşlımızı evine konulan butonlara basıldığı anda belediyemizde bulunan ana bilgisayara bilgi düşecek. Bilgi geldiği anda butona nereden basıldı ise o kişinin kim olduğundan, hastalığından adresine kadar bilgi ivedilikle arkadaşımızın bilgisayarında ekrana gelecek. Arkadaşlarımız butonun basılı olduğu yaşlımızla irtibata geçerek neye ihtiyacı olduğunu öğrenecekler. Acil durum gerektiren tüm durumlarda personelimiz ivedilikle irtibata geçecekler. Böylece sosyal devlet anlayışı içerisinde, zaten en başından beri devam ettirdiğimiz sosyal belediyecilikanlayışımızın bir başka yönünüde işlevsel hale getirmiş olacağız” diye konuştu.


Acil Yardım Butonu konulan evlerde yaşlılara uzun süre sohbet eden ve Buton hakkında bilgi veren Ürkmezer, “Hiç kuşkunuz olmasın ki hem devletimiz hem de bizler her daim yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:10
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