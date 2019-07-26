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Safranbolu’da 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Safranbolu’da bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:05
Safranbolu’da 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Safranbolu’da bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


UNESCO Miras Listesinde yer alan Safranbolu’da 2000 yılında başlanılan ve 19 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen, Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalin bu yılki ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”, yan teması ise “Safran” olarak belirlendi. Yurtiçi ve yurtdışından birçok sanatçı ve sanatseveri bir araya getiren festival kapsamında ayrıca Safranbolu’nun ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla “Belgesel Film Yarışması” ve “Fotoğraf Yarışması” gerçekleştirilecek, dereceye giren eserler ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 12 Eylül olan yarışmalar için başvurular www.altinsafran.org adresinden online olarak yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:05
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