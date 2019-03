Safranbolu'da 1,5 milyon turist hedefi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesini 2019 yılında 1,5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin yer aldığı ilçe, geçen yıl konaklamalı ve günü birlik 1 milyon 263 bin 368 turist ağırlayarak rekor kırdı.

"Korumanın başkenti" unvanıyla da anılan Safranbolu'da 2018'de turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14 artarken, ilçedeki konaklayan yabancı turist sayısı da yüzde 67 yükseldi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun her geçen gün turist sayısını artırdığını söyledi.

Turist sayısını artırmak için birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Ürkmezer, "Safranbolu, evleri, çeşmeleri, camileri, köprüleri, Arnavut kaldırımları, kanyonları, mağarasıyla ülkemizin eşsiz yerlerinden birisi. Bu güzellikleri görmek için ülkemizin her köşesinden olduğu gibi dünyanın da her ülkesinden birçok misafir ilçemize geliyor. Biz de onları en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çabamızın karşılığını da her yıl artan turist sayısıyla alıyoruz." diye konuştu.

Ürkmezer, son bir aydır ilçede turist yoğunluğu yaşandığını aktararak, "Sezon henüz tam anlamıyla başlamasa da yerli ve yabancı birçok misafirimiz ilçemizi ziyaret ediyor. Biz bu yoğunluğun inşallah sezon açılınca daha da artacağını umuyoruz. Geçen yıl yakaladığımız artan ivmeyi bu sene de yakalayacağımızı hatta geçeceğimizi düşünüyoruz. 2018'de 1 milyon 260 bin turisti ağırlayan Safranbolu, inşallah bu yıl 1,5 milyon turisti ağırlayacaktır." şeklinde konuştu.

Öncelikle ilçenin korunmasını sağlamak ve yeni destinasyon alanları oluşturarak turist sayısını artırmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda daha önce Akçasu Kanyonu'nu restore ederek turizme kazandırdık. Yine Köprülü Mehmet Paşa Camisi restore edilerek yenilendi. Kaymakamlar Evi'yle ilgili proje çalışması başlattık, Vilayetler Birliği'nden 600 bin lira kaynak aktarıldı. Tarihi Çarşı merkezindeki dükkanların ön cephe restorasyonlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu gibi projelerle bir yandan ilçemizin gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarılmasını sağlayacağız, diğer yandan da yerli ve yabancı misafirlerimizin sayısını artırmış olacağız."