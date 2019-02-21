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Safranbolu lokumuna "coğrafi işaret" denetimi

Coğrafi işaret tescil belgesi alan "Safranbolu lokumu"nun uygun şekilde üretimini sağlamak için denetim gerçekleştirildi

21 Şubat 2019 Perşembe 14:19
Safranbolu lokumuna "coğrafi işaret" denetimi

KARABÜK (AA) - Coğrafi işaret tescil belgesi alan "Safranbolu lokumu"nun uygun şekilde üretimini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Denetim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Ziraat Odası yetkilileri ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu lokumunun çok önemli bir yöresel lezzet olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır coğrafi işaretler konusunda çalıştığını ifade eden Avşar, "Coğrafi işaretler bir refah arttırma, yöreye dokunacak bir kalkınma sistemidir. Avrupa'da 55-60 milyar avro civarında bir pazarı vardır. Bizim de amacımız, bu pazara Türkiye'deki yöresel ürünleri çıkarabilmek. Yöresel ürün üreten firmaları denetlemek, gözlemlemek ve bilgilendirmek için denetim yapıyoruz." diye konuştu.

Uluslararası Coğrafi İşaretler ve Araştırma Ağı Türkiye Temsilcisi Huriye Kayabaşı Özener de Safranbolu lokumunun ülke için önemli olan coğrafi işaret aldığını kaydetti.

Safranbolu lokumunun denetiminin önemli olduğunu belirten Özener, "Safranbolu ilçemizin kaynak suyundan elde edilen, bakır kazanlarımızın kullanıldığı usta-çırak ilişkisiyle gelecek nesillere bırakılan bir ürünle birlikte 'Ağzımızın tadı bozulmasın' diyoruz. Safranbolu lokumunun ismini kullanıp ama gerçekte bu ürünü yapmayan birçok üretici var. Bu denetimler sayesinde de bunlar da önlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer ise ikinci denetimi geçirdiklerini bildirdi.

Denetim yapılmasının çok önemine işaret eden Sezer, bu sayede Safranbolu lokumunun standartlara uygun yapılmasının sağlanacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:19
  1. Denetim
  2. Erdinç Sezer
  3. Huriye Kayabaşı Özener
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  6. Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar
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