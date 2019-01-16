0553 313 94 23

Safranbolu konakları beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla tarihi konaklar beyaza büründü

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
Safranbolu konakları beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da da etkili oldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin bulunduğu ilçede, karla kaplanan tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Hıdırlık Seyir Tepesi sorumlusu Olcay Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun kar yağışıyla güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, "Kar yağışı genelde Hıdırlık Tepesi'nden daha güzel görünüyor çünkü Safranbolu'ya hakim bir tepe burası. Yabancı turistlerin uğrak yeri olduğu için sabah erken saatlerde gelip çekim yaptılar. Tarihi konaklar da kartpostallık görüntüye bürünüyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Mustafa Doğan da kar yağışıyla tarihi konakların güzel bir görüntü oluşturduğunu aktararak, bunun turistlerin de ilgisini çektiğini kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
  1. kar yağışı
  2. Karabük
  3. Safranbolu
  4. Tarihi konak
  5. UNESCO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame
    1. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    2. Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına..
    3. Oltasında takılan balığa kendisi bile..
    4. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz..
    5. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    6. Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı
    7. Trump'ın tehdidi sonrası tartışılan..
    8. Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda..
    9. Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge"..
    10. İran'da ekonomik kriz hırsızlık..
    11. Saadet Partisi'nde iki isim daha belli..
    12. Fenerbahçeli futbolcular kanser..
    13. Altay Kulübü 105 yaşında
    14. Youtube'dan flaş karar! O videolar..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Engelli milli atıcılara altın hediye..
    17. Safranbolu konakları beyaz örtüyle..
    18. Yemen görüşmelerinin ikinci turu..
    19. Trafik kazaları MOBESE kameralarında
    20. Dondurucu soğuklar, yaban hayatını..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var