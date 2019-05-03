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Safranbolu Kaymakamlığı’ndan “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesi

Safranbolu Kaymakamı Dr.

03 Mayıs 2019 Cuma 14:25
Safranbolu Kaymakamlığı’ndan “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesi

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer tarafından ilçede yeni doğan tüm çocuklar için yeni bir proje başlatarak onlar adına fidan diktiriyor.


Kaymakam Ürkmezer, “Aramıza Hoş Geldin Bebek" projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti. Proje kapsamında Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çocuklar için bir fidan dikildi, İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye’de geçerli olan bir kartla Safranbolu İlçe Kütüphanesine üye yapıldı.


Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk ziyarete Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer’e Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve Kütüphane Müdürü Buket Akbulut eşlik etti.


Emek mahallesi ve Esentepe Mahallelerinde ikamet eden aileleri ziyaret eden Ürkmezer, “Bu yeni projemiz ile vatandaşlarımıza onların yanında olduğumuzu, devletimizin imkânlarını, hizmetlerini anlatmada bir adım attığımızı düşünüyorum. Kaymakamlığımızca geçen yıl kurduğumuz Çocuklar ve Fidanlar Büyüyor Korumuzda Safranbolu’da okuyan tüm öğrencilerimiz için 20 bin adet fidan diktik ve bugün başlattığımız bu proje ile artık her yeni doğan için bir fidan dikeceğiz. İnşallah bu Koru, Safranbolu’muza harika bir orman olacak ve çocuklarımız bu alana sahip çıkacaktır. Bundan sonra da çocuklarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Onları kütüphanelere, doğaya sahip çıkmaya, ortak geleceğimiz için okumaya ve üretmeye davet ediyorum. Ben aramıza katılan minik yavrularımıza aile saadeti içerisinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyor, Vatanımıza ve Milletimize hayırlı ve başarılı birer evlat olmalarını temenni ediyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:25
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