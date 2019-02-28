Safranbolu beyaza büründü
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı,28 Şubat 2019 Perşembe 09:09
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar beyaza büründü.
Kentte dün başlayan kar yağışı gece etkili olurken, Tarihi Çarşı bölgesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, Tarihi Çarşı bölgesine hakim tepe olan Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakıldığında, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
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