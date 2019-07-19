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Safranbolu Belediyesi hastalara moral vermeye devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile sürdürülen hastane ziyaretleri ara verilmeden devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:21
Safranbolu Belediyesi hastalara moral vermeye devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile sürdürülen hastane ziyaretleri ara verilmeden devam ediyor.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılamaları gözlerden kaçmazken, bazı hasta yakınları, bu tür ziyaretlerin hastalarına moral olduğunu, Başkan Köse ve ekibine böyle güzel bir uygulamadan dolayı teşekkür ettiklerini ifade ettiler.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “Öncelikle yalnızca ilçemizde değil ülkemizin dört bir yanında tedavi gören hastalarımız acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diliyorum.Safranbolu Belediyesi olarak her daim hemşerilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Kültür Müdürlüğü personelimiz her hafta Safranbolu Devlet Hastanemizde yatmakta olan vatandaşlarımızı ziyaret ediyorlar. Onlarla sohbet ediyor, moral oluyorlar. Geri dönüşlerin güzel olması ile bizleri fazlası ile sevindiriyor. Ben bir kez daha tüm hasta vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyorum” dedi.


Müdürlük personeli hasta ziyaretleri esnasında hasta ihtiyacı doğrultusunda hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:21
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