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Safranbolu 42 yıl sonra yeniden filme çekildi

Türk belgesel sinemacılığının usta ismi Suha Arın tarafından 42 yıl önce çekilen Altın Portakal ödüllü "Safranbolu'da Zaman" belgeselinin yapımında yer alan öğrencilerinin yeniden çektiği belgeselin galası yapıldı- Yönetmen Kemal Sevimli:- "42 yıl sonra Suha Arın Hocamıza bir vefa çalışması olarak yeniden toplanarak ismini de 'Safranbolu'da Zaman'dan alarak, 'Zamanda Safranbolu'yu oluşturduk"

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:14
Safranbolu 42 yıl sonra yeniden filme çekildi

KARABÜK (AA) - Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden Suha Arın tarafından 1976'da çekilen, 14. Antalya Film Festivali En İyi Kısa Metrajlı Film dalında Altın Portakal Ödülü alan "Safranbolu'da Zaman" belgeseli ekibinde yer alan öğrenciler tarafından 42 yıl sonra Safranbolu yeniden filme çekildi.

1976'da Suha Arın'ın öğrencileri olan Nesli Çölgeçen, Yalçın Yelence ve Kemal Sevimli tarafından 42 yıl sonra "Zamanda Safranbolu" olarak yeniden çekilen belgesel filminin Safranbolu Galası yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan galada AA muhabirine konuşan filmin yönetmenlerinden Kemal Sevimli, "Zamanda Safranbolu" belgeselinin, içinde pek çok hikaye katmanları barındıran bir çalışma olduğunu söyledi.

Bunun, Suha Arın ile gerçekleştirdikleri "Safranbolu'da Zaman" belgesel filmin izinden yürüyen bir film olduğunu ifade eden Sevimli, "42 yıl önce yaptığımız 'Safranbolu'da Zaman' filminin ekibi, 'Zamanda Safranbolu'yu yaptı. O da filmin bir başka hikaye yönü. Bütünüyle bir vefa çalışmasıdır bu film. Hepimiz, mesleğimizde belli noktalara geldik, kendi alanında önemli ve başarılı işler yaptık. 42 yıl sonra Suha Arın Hocamıza bir vefa çalışması olarak yeniden toplanarak ismini de 'Safranbolu'da Zaman'dan alarak, 'Zamanda Safranbolu'yu oluşturduk." diye konuştu.

Safranboluluların istediği ve özlediği bir çalışma olduğunu, 4K çekim yaptıklarını, teknik olarak da kusursuz bir film olduğunu aktaran Sevimli, şöyle konuştu:

"Ben çok duygusal bir insanım. Çok duygulandım. 42 yıl önce çektiğimiz konakları, girdiğimiz mekanları yeniden görüntülemek bana çok başka duygular yaşattı. Bu yönüyle de filmi yaptıranlara, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfına teşekkür ediyorum. O günün koşullarında Safranbolu'da Zaman' filmi kendine yöneltilen bütün ödevleri yerine getirmişti."

Bu filmde "Safranbolu'da Zaman" filminin izinden gittiğini ve kentin bugününü anlattıklarını vurgulayan Sevimli, "Filmi izleyenler görecektir, zaman zaman eleştiriyoruz bugününü Safranbolu'nun. Çok fazla trafik var kentin içinde, bazı odaların düzenini değiştirmişiz. Bu gelişim bazen iyi, bazen eleştirmeye açık oluyor. Biz tarafsız gözle 'kimi zaman da katlanmak zorunda kaldı Safranbolu.' diyerek, bugününü belgelemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sevimli, filmin Safranbolu'nun yeniden kamuoyu önünde yeniden tanınmasına, duyurulmasına bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Galaya, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahın, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Defterdarı Osman Koçaş ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:14
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