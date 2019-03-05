Safra ve pankreas operasyonlarında uykusuz ’ERCP’ dönemi

Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Abdulkerim Yılmaz, Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) yöntemi ile hastalar uyutulmadan safra ve pankreas kanalı operasyonlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Abdulkerim Yılmaz, yaptığı açıklamada,"Endoskopi işlemi ile ince bağırsaktan safra yollarına girilip görüntü alındıktan sonra bu yollarda görülecek patolojilere göre tedavi planlanmaktadır. ERCP sırasında iyi bir sedasyon sağlanması ve işlem sırasında hareket edilmemesi gerekir. Hasta diğer ameliyatlardaki gibi derin uyutulmaz. Ancak her şeyi monitörilize edilerek; kalp ve solunum fonksiyonları takip edilir. ERCP, ağızdan endoskopla girilerek yapılan bir işlemdir. Safra kanalının bağırsağa açıldığı, papila denilen iki-üç milimetre genişliğinde bir ağızcık vardır. Bu işlemin en dikkat edilmesi gereken noktası; safra kanalı ile pankreası boşaltan kanalın birlikte, birleşerek açılmasıdır" dedi.

Vakalarda artış var

Safra kanalında oluşan taşların dünya genelinde arttığını ifade eden Yılmaz,"Dünyada ve ülkemizde tanı yöntemlerinin artması cihazların gelişmesi ile birlikte tanı konan hasta sayısında da artış izlenmektedir. Beslenme, yaşam tarzı, hiperlidemi , obezite, doğuştan anatomik bozukluklar, genetik faktörler hastalığın ortaya çıkmasında etkendir. Safra kesesi taşları kendi kanalını tıkadığı zaman, akut kolesistit meydana gelir. Hasta ağrı, ateş ve enfeksiyon şikayetlerine maruz kalır. Bu taşlar sarılık yapabilir. Kese içerisinde çok fazla miktarda taş varsa ve bu taşlar safradan, ana kanalların üzerine baskı yaparsa sarılık ortaya çıkabilir. Diğer bir durumda ise taş; safra kesesi kanalı aracılığıyla ana safra kanallarına düşerse, yine sarılık ve ağrı yapabilir." diye konuştu.

Başarısızlık oranı düşük

ERCP yönteminde tedavi başarı oranının yüksek olduğunun altını çizen Yılmaz,"Yaklaşık yüzde 5 oranında, ERCP’nin başarısız olduğu ve yetersiz kalacağı hastalar mevcuttur. Çünkü safra kanalının açılımı her kişide farklıdır. Özellikle divertikül denilen birtakım boşluklar içerisinde safra kanalları açıldığı zaman iş zorlaşmaktadır. İşlemden sonra hastalığın nedenine göre takip önerilmektedir. Başarılı bir taş temizleme girişiminden sonra ek bir tedaviye gerek yoktur. Safra yollarını tıkayan tümör gibi ciddi nedenler mevcut ise stent ile safra akışı sağlandıktan sonra hastalar cerrahi işlem için ilgili bölümlere yönlendirilmektedir." şeklinde konuştu.