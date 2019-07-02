0553 313 94 23

Safra kesesinden 450 taş çıktı

Erzincan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının safra kesesinden irili ufaklı 450'ye yakın taş ameliyatla alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 12:42
Safra kesesinden 450 taş çıktı

Erzincan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 74 yaşındaki Zeynep Dağ'ın safra kesesinden ameliyatla yaklaşık 450 adet taş çıkarıldı. Zeynep Dağ, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kadının safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Dağ'ın safra kesesinden en küçüğü 2, en büyüğü ise 15 milimetre olan 450 adet taş çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın karın ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu, tetkiklerde safra kesesinde çok sayıda taş olduğunun belirlendiğini aktardı.

Çimen, şunları kaydetti:

"Operasyon kararı alındı ve hastayı gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. İki cerrahla ameliyata girerek safra kesesini dışarı aldık ve taşla dolu olduğunu gördük. Keseyi dışarıda açtığımızda 400-450 civarında safra kesesinde irili ufaklı taşların olduğu gözümüze çarptı. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik, bugün de kontrole çağırdık. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok."

Çimen, 2006'dan bu yana cerrahlık yaptığını aktararak, "Yaklaşık 6 ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, şimdiye kadar safra kesesinde 450 taş hiç görmemiştik" diye konuştu.

Hastanın eşi 74 yaşındaki Paşa Dağ da ameliyata giren doktorlara teşekkür ederek, "Bugüne kadar nasıl taşımış, hayret edici bir durum." ifadelerini kullandı. Dağ, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:42
  1. Erzincan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Traktörünü yıkarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
    1. Traktörünü yıkarken elektrik akımına..
    2. "Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı
    3. 35 milyon yıllık fosiller incelemeye..
    4. Sudan’da göstericilere 14 Temmuz’da..
    5. İspanya'dan Katalonya'nın dış..
    6. Turgutlu Belediyespor’un milli..
    7. Hubble teleskobu 170 yıl önceki yıldız..
    8. Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi..
    9. Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen..
    10. Endonezya'da hava kirliliği
    11. Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları..
    12. Pençe Harekâtı İran sınırına dayandı
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin..
    16. "INSTEX nükleer anlaşmanın sakat çocuğu"
    17. Borsa 100 bin puanı aştı
    18. 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince..
    19. Şuhut’ta Yaz Spor Okulu törenle açıldı
    20. Demir, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"
    21. Başkan Çerçi, Vali Deniz ile..
    22. Vali Çakacak, TÜTAP Genel Başkanı..
    23. Terör Devleti İsrail: İran'ın hataları..
    24. Tuzla'da fabrika yangını
    25. Aliağa'daki gemi yangını
    26. "Öğretmenlerle ilgili yeni bir bakış..
    27. “FETÖ de Ergenekondur!”
    28. AK Parti taşları kaldırdı nankör..
    29. Sivas’ta Madımak olaylarında ölenler..
    30. Sinop’ta çatı yangını
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız