0553 313 94 23

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 4 milyon 848 bin lira gelir elde edildi.

23 Temmuz 2019 Salı 21:09
Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 4 milyon 848 bin lira gelir elde edildi.


Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Hara’da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin liraya satıldı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara’da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 69 taydan 67’sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 4 milyon 848 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Sararhan isimli tay Salih Doğan tarafından 360 bin liraya satın alındı. Issız Kule isimli tayın 235 bin liraya Fema Hayvancılık’a satıldığı açık artırmada Dervişbey isimli tay ise 200 bin liraya Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 11 bin liraya satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı.


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 2 milyon 997 bin TL gelir elde etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi
    1. Traktör'ün Erzurum kampı sona erdi
    2. Bitlis’te trafik kazası: 1 ölü, 3..
    3. Kaçak yapıya geçit yok
    4. Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele: 4..
    5. Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki..
    6. MTV 2. taksit ödemesi ne zaman?
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı:..
    9. Kurtdere Güreşlerine kırmızı dipli..
    10. Afganistan’dan Trump’ın açıklamalarına..
    11. Biga Belediyesinde BİÇAY toplantısı
    12. ABD duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili..
    13. Bulgaristan'da siber saldırı krizi..
    14. Libya açıklarında İtalyan balıkçı..
    15. Tarihçi yazar Şükrü Altın’dan üç enfes..
    16. Mısır'da 563 mahkuma af
    17. Rus boksör ringde aldığı darbeler..
    18. Galatasaray, Bordeaux ile hazırlık..
    19. Eski Halk Bankası Genel Müdür..
    20. GMİS, maden ve MTA işçilerini..
    21. Bursa’da otomobil ile motosiklet..
    22. Cumhurbaşkanlığının anketine yoğun..
    23. Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele..
    24. La Casa De Papel 4. sezon ne zaman..
    25. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi iş..
    26. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    27. Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1..
    28. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    29. Safkan Arap taylarından 4 milyon 848..
    30. Bakan Dönmez ve Rosatom Genel Müdürü..
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi