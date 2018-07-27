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Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci'nin ceza belli oldu? Safiye İnci ne kadar hapis yatacak?

Anıtkabir Ziyareti sırasında Mustafa Kemal’e haraket ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci hakkında istenilen ceza belli oldu. Safiye İnci hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:50
Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci'nin ceza belli oldu? Safiye İnci ne kadar hapis yatacak?

Anıtkabir Ziyareti sırasında Mustafa Kemal’e haraket ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci hakkında istenilen ceza belli oldu. Safiye İnci hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Dalgalı'nın hazırladığı iddianamede, Safiye İ'nin Instagram hesabından paylaştığı görüntüdeki sözleri aktarıldı ve bu sözlerin, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret niteliğinde olduğu" ifade edildi. İddianameyi kabul eden Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Safiye İ'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

YENİ BİR VİDEO ÇEKİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Safiye İnci gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Safiye İnci özür dilediği videoda şunları söylemişti: Atatürk’e saygı duymazam zaten Anıtkabir’e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için düşünceme saygı duymadığım için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Bende açıkçası şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten özür diliyorum. Ama ben dediğim gibi saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim. Ailemden de çok büyük tepki aldım, yakın çevremde de çok büyük tepki aldım.  Çok özür diliyorum.” 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:50
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