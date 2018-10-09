Safiye İnci tahliye mi oldu? Mustafa Kemal'e hakaret davasında flaş gelişme!

Anıtkabir ziyareti sırasında çektiği videoda Mustafa Kemal’e hakaretlerde bulunan Safiye İnci hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Safiye İnci "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak İnci'nin tahliyesine karar verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci'ye, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İnci ve avukatı Bülent Demir ile önceki celse müdahillik talebinde bulunan Ankara Barosu'nun avukatları katıldı.

Safiye İnce: pişmanım

Hakim Murat Yalçınkaya'nın söz vermesi üzerine Ankara Barosu avukatı Selver Seçil Aykan, davaya müdahilliklerine karar verilmesini isterken, sanık avukatı baronun suçtan doğrudan zarar görmediğini belirterek talebin reddini istedi. Hakim Yalçınkaya, suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle baronun müdahillik talebini reddetti. Esas hakkındaki beyanları sorulan Ankara Barosu avukatı Aykan, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Son savunması sorulan sanık İnci, "Herkesten özür diliyorum, pişmanım. Buralara geleceğini düşünmemiştim" dedi.

Yeni bir video çekip özür dilemişti

Safiye İnci Anıtkabir ziyareti sırasında çektiği video nedeniyle tepki almıştı. İnci gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Safiye İnci özür dilediği videoda şunları söylemişti: Atatürk’e saygı duymazam zaten Anıtkabir’e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için düşünceme saygı duymadığım için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Bende açıkçası şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten özür diliyorum. Ama ben dediğim gibi saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim. Ailemden de çok büyük tepki aldım, yakın çevremde de çok büyük tepki aldım. Çok özür diliyorum.”