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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tahliye mi edildi?

Anıtkabir ziyareti sırasında Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci hakkında ara karar verildi. Peki Safiye İnci tahliye mi edildi?

13 Eylül 2018 Perşembe 15:49
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tahliye mi edildi?

Anıtkabir ziyareti sırasında Mustafa Kemal'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci hakkında ara karar verildi. Peki Safiye İnci tahliye mi edildi?

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası hakkında dava açılan Safiye İnci, hakim karşısına çıktı. İnci’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Safiye İnci Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Mustafa Kemal’i sevmediğini söyleyerek hakaretlerde bulunmuştu. Safiye İnci video görüntülerinde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya…” ifadelerini kullanmıştı. 

YENİ BİR VİDEO ÇEKİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Safiye İnci gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Safiye İnci özür dilediği videoda şunları söylemişti: Atatürk’e saygı duymazam zaten Anıtkabir’e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için düşünceme saygı duymadığım için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Bende açıkçası şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten özür diliyorum. Ama ben dediğim gibi saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim. Ailemden de çok büyük tepki aldım, yakın çevremde de çok büyük tepki aldım.  Çok özür diliyorum.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 15:49
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