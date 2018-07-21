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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı mı? Son dakika

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:52
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı mı? Son dakika

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı.Ankara Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı.

Safiye İnce Adnan Oktarcı mı? | Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce'nin arkasında Adnan Oktar ve FETÖ mü var? 

Safiye İnci Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Mustafa Kemal’i sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunmuştu. Safiye İnci video görüntülerinde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya…” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:52
  1. Ankara
  2. safiye inci atatürk haraket
  3. safiye inci gözaltına mı alındı

YORUM YAZ

  • Muhammet GençMuhammet Genç58 dk önce
    FADİMEDEN (FADİME ŞAHİN) MEMNUNDUK MÜSLÜM AMCA ILE YOLA DEVAM ETSEYDİ YABU "SAFİYE "GEREKSİZDİ.
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