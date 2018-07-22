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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir? Safiye İnci Pendik instagram twitter hesabı

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Yine son dakika gelen bilgiye göre,Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı. Peki Safiye İnci kimdir?, Instagram twitter hesabındaki paylaştığı videoda Mustafa Kemal'e ne dedi? Safiye İnci Pendik'te mi oturuyor?

22 Temmuz 2018 Pazar 09:56
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir? Safiye İnci Pendik instagram twitter hesabı

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Yine son dakika gelen bilgiye göre, Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Safiye İnci'nin, Anıtkabir'in önünde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği videosu sosyal medya hesabı twitterdan paylaşılması üzerine hem Twitter hem Ingstagram hem de Facebook'ta vatandaşların büyük tepkisine neden olmuştu. Twitter'da binlerce mesaj atarak Safiye İnci'nin tutuklanmasını isteyen vatandaşlar SafiyeinciTutuklansın başlığı ile protestolarını paylaştı.

Ankara Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı.

Safiye İnci Adnan Oktarcı mı? | Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin arkasında Adnan Oktar ve FETÖ mü var? 

Safiye İnciAnıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Mustafa Kemal’i sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunmuştu. Safiye İnci video görüntülerinde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya…” ifadelerini kullanmıştı. Videonun yayılmasının ardından Safiye İnci tüm sosyal hesaplarını kapattı. Safiye İnci İstanbul Pendik'te oturduğu öğrenildi.

YENİ BİR VİDEO ÇEKİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Safiye İnci gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Safiye İnci özür dilediği videoda şunları söylemişti: Atatürk’e saygı duymazam zaten Anıtkabir’e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için düşünceme saygı duymadığım için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Bende açıkçası şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten özür diliyorum. Ama ben dediğim gibi saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim. Ailemden de çok büyük tepki aldım, yakın çevremde de çok büyük tepki aldım.  Çok özür diliyorum.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 09:56
  1. İstanbul
  2. Ankara
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YORUM YAZ

  • Canan AksedefCanan Aksedef16 sa önce
    Hala 1950 sen kalma dikta koruma kanunu var bu ülkede ne zaman özgür olacağız biz ey tayyip
  • cevhercevher21 sa önce
    rahat kı..na mı batıyor?başka işin mi yok?hakaret etme hakkın yok
  • AKPDEFENDERAKPDEFENDER20 sa önce
    ... iyi yapmıs bacım
  • hercaihercai19 sa önce
    Edepsizlik etmek ve kufurle hicbir 'Putu' yok edemezsin. Onemli olan yasalar ve anayasanin tamamen bastan degistirilmesi. O da iki gunde olacak is degil.
  • kahraman kahraman 23 sa önce
    bu kadın ataturkçünün ta kendisi bence ama art niyetli ortalığı karıştırmak isteyen bir hilekar birisi. bir projenin oyuncusu gibi
  • Şeref KazanŞeref Kazan20 sa önce
    Anıtkabire gidiceksinve ordan hakaret ederek yayınlayacaksın. Müslüman olsan camiye gidersin hıristıyan olsan kiliyese nasıl bir mahluksunkikayıt icin mezara gidiyorsun...Buda arda bakmaya gitmiştir kesin......
  • sakaryalısakaryalı8 sa önce
    layiklik elden gideyahhh....
  • MiyaseMiyase20 sa önce
    Yav hala Atatürk e hakaret falan ceza mı alınıyor yeni Türkiye'de? Biz boşuna mı oy veriyoruz AKP, bizi kurtar artık şu batılıların peygamberinden atasından putundan . Ayrıca kapalı bacınıza ellerini dokunanı hapse atmaya kalkanı affetmeyiz . Burası islam ülkesi
  • Derya KaraDerya Kara22 sa önce
    Sevmeyebilirsin ama edepli olacaksın. İçin dışın bir olacak.
  • anti-trollanti-troll20 sa önce
    bu safiye inci bariz bir şekilde troll. tıpkı bu haberin altındaki yorumlarda yazan Miyase isimli şahsiyet gibi.
  • MisafirMisafir12 sa önce
    Yüzünde bir batman notayla bu kız şimdi dini bütün müslüman öyle mi yazık
  • Hain düşmaniHain düşmani11 sa önce
    Hayın Atamıza küfrediyor idam istiyoruz idammm..yargılanmalı idam edilmeli..
  • doğrulardoğrular11 sa önce
    1950 den kalma dikta koruma kanunu var diyor, 2000 lerden beri uygulanan tayyibi koruma kanunundan haberi yok
  • TolgaTolga22 sa önce
    Büyük Önder yazdığınız için teşekkür ederiz
  • yozgatlıyozgatlı21 sa önce
    Kimse ülkemizin kurucusuna hakaret edemez o kadar!!
  • MetgucMetguc21 sa önce
    Yazık çok yazık. Sosyal medya manyaklığı ile üzerinizde taşıdığınıza yakışmayacak maymunluklar yaparak kendinizi de rezil ediyorsunuz çevrenizi de. Resulü Ekrem'in metodunda hakaret etmek bile yoktu. Yazıklar olsun utanmaz
  • ReisinIzindeDaima2023ReisinIzindeDaima202319 sa önce
    Bu kiz kesin adnan oktarin talebesi. Hicbir akli selim vatandas bunu yapmaz. Ozellikle bol makyaj yapmasi bunu kanitliyor. Hedefi ve tek amaci turbanli ve kapali butun kadinlari Ataturk dusmani gibi gostermek. Yeniakit olmasa duyamiycaktik bu haberi de. Adnan oktar teroristinin son muritleri iste naparsin
  • Halit Halit 21 sa önce
    Yeni fadime şahin olayı ama yemezler eskidi bu oyunlar hainler ne yaparsa yapsın bizi birbirimize düşüremiyecekler boşuna hainlik yapmayın fena halde cuvallayacaksınız.
  • erdemerdem22 sa önce
    boya makyaj hepsi var, ama kapalı. işte abd israil in istediği ılımlı islam öncüleri bu devirde türedi
  • YusufYusuf22 sa önce
    Mustafa kemali bende sevmiyorum. Ama keske soylediklerine biraz dikkat etseydin kardesim.
  • Rehberi KURAN olanRehberi KURAN olan18 sa önce
    Çok doğru söylemiş safiye kardeş
  • AliAltun AliAltun 23 sa önce
    Dua mı edecekti.
  • MisafirMisafir12 sa önce
    Rehberin kuran olsaydı birazcık vefa duygun da olurdu
  • BuğraBuğra1 sa önce
    kesin fetö yada chp yapmıştır aşağıda kızı destekleyen kişilerin isimlerine baktığınızda görüyorsunuz kimin yaptırdığını değil mi.... 
  • yılmaz taşyılmaz taş16 sa önce
    gözaltına alınmasını kınıyorum ayni hassasiyeti dine hakaret edenlerede gösterselerya
  • Ali kiranAli kiran21 sa önce
    Buyuk older oldugunu gormeye baslamaniz iyi seyler oldugunu gosterir.
  • ERDEM ERDEM 21 sa önce
    Daha beter olsun aile terbiyesinden yoksun ahlaksız ohh canıma değsin kanunlarla uğraşsın dursun şimdi.
  • Necati Altay Kayseri Necati Altay Kayseri 15 sa önce
    Bu kıyafeti bilinçli giyen birisi bir batman boya kullanmaz oyun içinde oyun
  • Ali CanAli Can21 sa önce
    Dua etmesine gerek yok köpeklerin duası zaten kabul olmuyor.
  • Zehra KipZehra Kip17 sa önce
    KINIYORUMAkli basinda olan bir müslüman Rabbimizin su uyarisindan habersiz olamaz. (6:108) Bu kadini örtüp profaktör olarak kullanabilirler .Kaldirsinlar 5816 nolu kanunu herkes rahat etsin , böle bir zihniyet dünyanin nersinde var?
  • halil45halil4517 sa önce
    gösteris budalasi bayan akil yokki
  • Abdullah Abdullah 21 sa önce
    ..."büyük önder"
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