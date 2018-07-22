Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci kimdir? Safiye İnci Pendik instagram twitter hesabı

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Yine son dakika gelen bilgiye göre, Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Safiye İnci'nin, Anıtkabir'in önünde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği videosu sosyal medya hesabı twitterdan paylaşılması üzerine hem Twitter hem Ingstagram hem de Facebook'ta vatandaşların büyük tepkisine neden olmuştu. Twitter'da binlerce mesaj atarak Safiye İnci'nin tutuklanmasını isteyen vatandaşlar SafiyeinciTutuklansın başlığı ile protestolarını paylaştı.

Ankara Başsavcılığı'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci Ankara'da gözaltına alındı.

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Safiye İnciAnıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Mustafa Kemal’i sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunmuştu. Safiye İnci video görüntülerinde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya…” ifadelerini kullanmıştı. Videonun yayılmasının ardından Safiye İnci tüm sosyal hesaplarını kapattı. Safiye İnci İstanbul Pendik'te oturduğu öğrenildi.

YENİ BİR VİDEO ÇEKİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Safiye İnci gelen tepkiler üzerine özür dilemişti. Safiye İnci özür dilediği videoda şunları söylemişti: Atatürk’e saygı duymazam zaten Anıtkabir’e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için düşünceme saygı duymadığım için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Bende açıkçası şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten özür diliyorum. Ama ben dediğim gibi saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim. Ailemden de çok büyük tepki aldım, yakın çevremde de çok büyük tepki aldım. Çok özür diliyorum.”