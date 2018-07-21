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Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözatına mı alındı? Safiye İnci kimdir? 

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Yine son dakika gelen bilgiye göre, Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yakalama kararı çıkardı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:19
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözatına mı alındı? Safiye İnci kimdir? 

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Yine son dakika gelen bilgiye göre, Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yakalama kararı çıkardı.Safiye İnci, Anıtkabir'in önünde büyük önder Atatürk'e hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine büyük tepkilere neden olmuştu.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:19
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