Atatürk'e hakaret eden Safiye İnce'nin arkasında Adnan Oktar ve FETÖ mü var? Safiye İnce Adnan Oktarcı mı?

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Mustafa Kemal’e ağır hakaretlerde bulunan Safiye İnci hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Adnan Oktar suç örgütünün deşifre edildiği şu günlerde Safiye İnci adlı kadının tam da bu ortamda Atatürk’e hakaret içeren videoyu sosyal medyada paylaşması akıllara bu işte Adnan Oktar’ın parmağı mı var? sorusunu gündeme getirdi.

Safiye İnci Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Mustafa Kemal’i sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunmuştu. Safiye İnci video görüntülerinde, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya…” ifadelerini kullanmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Safiye İnci tüm sosyal medya hesaplarını kapatmıştı

HAKARET İÇERİKLİ VİDEODA ADNAN OKTAR'IN PARMAĞI MI VAR?

Ankara Başsavcılığı sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlattı. Yine son dakika gelen bilgiye göre, Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yakalama kararı da çıkardı.Safiye İnci, Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine büyük tepkilere neden olmuştu. Adnan Oktar suç örgütünün tüm boyutlarıyla deşifre edilmeye başlandığı şu günlerde ülkenin en hassas konusu olan Mustafa Kemal’e yönelik böyle bir hakaret içerikli videonun ortaya çıkması bu olayda Adnan Oktar’ın veya FETÖ’nün bir parmağı mı var, Atatürk’e haraket içeren böyle bir videonun servis edilmesi hükümeti yıpratma çabası mı sorularını gündeme getirdi.