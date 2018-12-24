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Safitürk'ün şehit düştüğü Hükümet Konağı yenileniyor

Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün görevi başında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştüğü Hükümet Konağı'nın yerine yenisi inşa ediliyor- Kent mimarisine uygun inşa edilen 4 katlı yeni binanın bahçesinde şehit Safitürk anısına anıt da yer alacak

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Safitürk'ün şehit düştüğü Hükümet Konağı yenileniyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 2 yıl önce Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün görevi başında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştüğü Hükümet Konağı'nın yerine yenisi inşa ediliyor.

İlçede 1961 yılında hizmete giren, Kaymakamlık, Derik Adliyesi, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Seçim Kurulu ve İcra Müdürlüğü gibi kurumların bulunduğu iki katlı Hükümet Konağı, 10 Kasım 2016'da, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün PKK'lı teröristlerce makamında şehit edilmesinin ardından bir daha kullanılmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki yıl ilçeyi ziyaretinde verdiği talimatla mevcut bina yıkılarak yerine yenisinin inşa edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Kent mimarisine uygun, 6 bin metrekare alanda 10 milyon lira bütçe ile inşası süren 4 katlı binada fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın yakından takip ettiği çalışmalar, hızla ilerliyor. Kaymakamlık binasının gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor.

Derik Belediyesinde inşaat mühendisi Songül Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakam Safitürk'ü kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi. İlçenin böyle bir olayla anılmasından duydukları üzüntüyü dile getiren Gökdemir, yaşanan menfur saldırıdan sonra Hükümet Konağı'nın artık kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Gökdemir, "Saldırıdan sonra psikolojik olarak da çalışmaya elverişli bir bina değildi. Safitürk çok sevilen bir kişiydi. Ben de kendisiyle çalıştım. Bizim için çok bir büyük bir kayıptı." dedi.

Binanın dışında Midyat taşı kullanılacağını, Mardin motifleri bulunacağını anlatan Gökdemir, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını dile getirdi.

Şehit Kaymakam'ın ilçede herkes tarafından çok sevildiğini ve herkesin kalbinde yer edindiğini aktaran Gökdemir, şunları kaydetti:

"Bu bina onun anısına yapılıyor. Bahçede bir anıt olacak. Hükümet Konağı içerisinde de bir köşe ayrılacak. Aslında yaptığı projeler, yarım bıraktığı ve Kaymakam Hakan Kafkas'ın tamamladığı bütün projeler onun mirası. O bizim kalbimizde her zaman yaşayacak."


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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. kaymakam safitürk
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