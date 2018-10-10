Safer ayına girdik mi? Safer ayı ne zaman? Safer ayı bela ayı mı?

Hicri takvime göre Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelen ikinci aydır. Safer ayı tarihte bazı felaketlerin gerçekleştiği bir zaman dilimi olarak da inanılmaktadır. Safer ayı ne zaman, başladı mı? Safer ayı bela ayı mı? Safer ayında okunacak dualar neler?

Hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan Safer ayının ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. Safer ayının başlayacağı tarihi sorgulayan pek çok vatandaş bir yandan da Safer ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Safer ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ibadetleri neler?

Safer ayı ne zaman?

Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2018 yılı Safer ayı 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

Safer ayı bela ayı mı?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).