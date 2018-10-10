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Safer ayı duası nedir? Safer ayında okunacak dualar

Hicri aylardan ikincisi olan Safer ayı 10 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı. Safer ayında,okunacak dua çok makbuldür. Peki Safer ayında hangi dualar okunmalı? Bela ve musibetlerden korunmak için Safer ayında okunacak dualar hangileri?

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
Safer ayı duası nedir? Safer ayında okunacak dualar

Hicri aylardan ikincisi olan Safer ayı 10 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı. Safer ayında,okunacak dua çok makbuldür. Peki Safer ayında hangi dualar okunmalı? Bela ve musibetlerden korunmak için Safer ayında okunacak dualar hangileri?

Safer ayında, Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) şu duâların yapılmasını önemle zikrediyor. Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belâlardan biiznillahi teâlâ muhafaza olmak için ilk çarşamba gecesi sabah namazından evvel dört rek’at nafile namaz kılıp birinci rek’atda, Fâtiha’dan sonra onyedi Kevser suresi, İkinci rek’atda Fâtiha’dan sonra beş İhlâs-ı şerif üçüncüde Fâtiha’dan sonra bir Felâk suresi, dördüncüde bir Nâs suresi okuyup selam verilip duâ edilecektir. Keza safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’atta Fâtiha’dan sonra onbir İhlâs-ı şerîf okunacak, namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp onbir defa Salât-ı Münciye ve sonlarında 3. duâ okunacaktır. Bu duâlarda, “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök afatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecektir.

Sefer ayında her gün okunacak dua

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve

kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:05
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