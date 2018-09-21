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Şafak Sezer'in abisi tutuklandı!

Şafak Sezer'in abisi Yavuz Sezer, yankesicilik yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

21 Eylül 2018 Cuma 12:57
Şafak Sezer'in abisi tutuklandı!

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yankesicilik yapan ve daha sonra polise teslim olan ünlü komedyen Şafak Sezer'in abisi Yavuz Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YANKESİCİLİK YAPAN ABİSİ TUTUKLANDI

Olay, 9 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Otobüsle, iddiaya göre, Ankara'ya gelen M.Ş., bagajlarını alırken, parasının çalındığını fark etti. Daha sonra polise giden M.Ş., 600 lirasının çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin, daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan Yavuz S. olduğunu tespit etti. Ünlü komedyenin ağabeyi olduğu iddia edilen Yavuz Sezer, olaydan 1 gün sonra polise giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan günler sonra Yavuz Sezer'in AŞTİ'de yankesicilik yaparken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavuz Sezer'in yüzünü gizlemek için siyah şapka taktığı ve yankesicilik yaptıktan sonra otobüsün arkasından çıktığı görülüyor.

"TEKRAR YAPACAĞIM"

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifade veren abi Yavuz Sezer, "Bu işin uzmanı benim, profesörü benim. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız, beni yakalayacaksınız. Tekrar yapacağım, beni tekrar yakalayacaksınız" demişti.

MİTİNGDE 'YANKESİCİLİK'TEN TUTUKLANDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Yavuz Sezer, 24 Mart'ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon mitinginde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lirası ile 400 dolarını çaldığı iddiasıyla Ankara'da yakalanıp, tutuklanmıştı. Yavuz Sezer'in bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve bu olayla ilgili davanın da sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:57
  1. Trabzon
  2. Ankara
  3. Şafak Sezer
  4. AŞTİ

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