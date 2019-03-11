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Saf maddelerden meyve salatası yaptılar

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Kübra Tuğçe Bingöl ile birlikte Fen ve Teknoloji dersinde ‘Saf madde ve karışımlar’ konusunu işlerken önce elma, muz, çilek, limon vs gibi saf maddelerle salata yaparak karışım hazırlamasını öğrendiler, sonra da yaptıkları salatayı afiyetle yediler.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:32
Saf maddelerden meyve salatası yaptılar

Tercan Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri öğretmenleri Kübra Tuğçe Bingöl ile birlikte Fen ve Teknoloji dersinde ‘Saf madde ve karışımlar’ konusunu işlerken önce elma, muz, çilek, limon vs gibi saf maddelerle salata yaparak karışım hazırlamasını öğrendiler, sonra da yaptıkları salatayı afiyetle yediler.


Bu etkinlik sayesinde öğrenciler karışım oluşturulan saf maddelerin özelliklerini kaybetmediğini ve yapılarının değişmediğini yaparak yaşayarak öğrendiler.


Konuyla ilgili açıklama yapan 4-A sınıfı öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl, “Bence öğretmenler bilgi taşıyan, aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösterici, kolaylaştırıcı birer eğitim lideri olmalılar. Bu yüzden ezberci yöntemleri bir yana bırakıp, daha kalıcı ve iyi bir öğrenme için birden fazla duyu organımızı işe koşmalıyız. Bu yaptığımız deneyle birlikte hem öğrencilerin aktif katılımı sağlandı hem de yaşayarak, uygulayarak öğrendiler. Öncelikle karışım için malzemeleri kendileri temin ettiler. Limonata ve meyve salatası karışımları yapılırken her bir aşamasında bulundular ve bir ürün ortaya çıkardılar. İşin en güzel yanı sonrada yaptıkları karışımları afiyetle yediler.” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:32
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