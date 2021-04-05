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Biyografi Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman doğdu ne zaman öldü?
Biyografi

Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman doğdu ne zaman öldü?

Sadri Alışık’ın çocukları kimdir? İnternet arama motoru olan Google, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Sadri Alışık’a özel doodle yayınladı. Peki Kerem Alışık’ın da babası olan özellikle de komedi alanında izleyicide unutulmaz bir yere eniden Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman doğdu ne zaman öldü?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 08:10:00 -
Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık ne zaman doğdu ne zaman öldü?

Alışık, 5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşi. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu ve okul piyeslerinde rol aldı. Beykoz Ortaokulu'ndan ve ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan Alışık, 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu, vb. topluluklarda pek çok oyunda yer aldı.

1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar adlı film ile sinemaya adım atan Alışık, sinemada, 1961-62'deki, Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile birlikte yer aldığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekti. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Sadri Alışık, bir dönem 45'lik plaklar doldurmuş ve gazinolarda çalışmış, ağırlıklı olarak İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı bir şiir kitabı yayımlamış ve yağlı boya ve kara kalem tablolara da imza atmıştır.

Sadri Alışık ne zaman öldü?

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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