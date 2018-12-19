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Sadreddin Konevi nasıl bir hayatı vardı? Hangi senelerde yaşadı? İşte tüm soruların cevabı

Reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisinin 128. Bölümünde Ertuğrul’un Sadreddin Konevi’nin hayatı tehlikede sözleriyle merak konusu oldu. Peki Sadreddin Konevi nasıl bir hayatı var? İşte merak edilen birçok sorunun cevabı haberimizde.

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:19
Sadreddin Konevi nasıl bir hayatı vardı? Hangi senelerde yaşadı? İşte tüm soruların cevabı

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul'un 128. Bölümünde Moğullar tarafından tuzak kurulacak haberini alan Ertuğrul’un Sadreddin Konevi’nin hayatı tehlikede sözleriyle bir andan Sadreddin Konevi’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Konevi, Malatya bölgesinde hayata gelmiş ve sonrasında Konya'ya yerleşmiş dönemin önemli mutasavvıfları arasında yer almaktadır. Sadreddin Konevi'nin Konya'da bulunduğu yıllarda kentte özel bir akademi de oluşturduğu bilinmektedir. İşte, Sadrettin Konevi hakkında merak edilen bazı bilgiler;

Mecdüddin ishak Bağdat'ta fütüvvet teşkilatında hizmet etmiş alim bir zattır , Sadreddin daha küçükken babasının öldüğü ve annesi de ünlü sûfi ve filozof Muhyiddin İbn El-Arabi ile evlendiği rivayet edilmektedir. Sadreddin, ilk din ve tasavvuf bilgilerini üvey babası Muhyiddin ibn El-Arabi'den aldı. Bir ara Şam'a giderek devletin önemli din adamları ve sufileri ile görüştü. Özellikle Evhadüddin Kirmani'nin Sadreddin üzerinde etkisi oldu. Maddi durumunun çok iyi olması nedeniyle Konya'daki din ve bilim adamlarını sık sık evinde toplayarak, o yıllarda Doğu'nun en önemli kültür merkezlerinden olan kentte özel bir akademi oluşturdu.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:19
  1. Malatya
  2. Konya
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. Sadreddin Konevi
  5. Sadreddin Konevi nasıl bir hayatı vardı?

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