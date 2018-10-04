Sadr Hareketi'nden dikkat çeken açıklama: Aday olmayın!

Irak’taki Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, Adil Abdulmehdi tarafından kurulacak yeni Irak hükümeti için bloğundan kimsenin bakan adayı olmamasını talep etti.

Mukteda es-Sadr, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni Irak hükümetinin, geçmiş yolsuzluklardan bağımsız, Irak’ın güzel mozaiğini koruyarak, parti baskısı, mezhep ya da etnik bölünme olmadan kurulması gerektiğini belirtti. Sadr açıklamasında ayrıca, bloğu olduğu gruba mensup hiç kimsenin bir bakanlık için aday olmamasını talep etti.

Sadr, Abdulmehdi’nin halk ve adalet önündeki başarısını kanıtlaması, vatanını ve vatandaşlarını ön planda tutarak Irak’ın rotasını çizmesi için yeni başbakana bir yıl verilmesi üzere anlaşmaya varıldığını söyledi.

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurması için Adil Abdulmehdi’yi görevlendirmişti.