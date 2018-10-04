0553 313 94 23

Sadr Hareketi'nden dikkat çeken açıklama: Aday olmayın!

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yeni kurulacak hükümet için kimsenin bakan adayı olmaması gerektiğini bildirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:27
Sadr Hareketi'nden dikkat çeken açıklama: Aday olmayın!

Irak’taki Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, Adil Abdulmehdi tarafından kurulacak yeni Irak hükümeti için bloğundan kimsenin bakan adayı olmamasını talep etti.

Mukteda es-Sadr, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni Irak hükümetinin, geçmiş yolsuzluklardan bağımsız, Irak’ın güzel mozaiğini koruyarak, parti baskısı, mezhep ya da etnik bölünme olmadan kurulması gerektiğini belirtti. Sadr açıklamasında ayrıca, bloğu olduğu gruba mensup hiç kimsenin bir bakanlık için aday olmamasını talep etti.

Sadr, Abdulmehdi’nin halk ve adalet önündeki başarısını kanıtlaması, vatanını ve vatandaşlarını ön planda tutarak Irak’ın rotasını çizmesi için yeni başbakana bir yıl verilmesi üzere anlaşmaya varıldığını söyledi.

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurması için Adil Abdulmehdi’yi görevlendirmişti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:27
  1. Irak
  2. Sadr hareketi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tansiyon hastası olduğunuzun farkında olmayabilirsiniz
    1. Tansiyon hastası olduğunuzun farkında..
    2. Bahçeli'nin Akşener'i benzettiği Secah..
    3. Malmö-Beşiktaş maçı öncesi terör alarmı!
    4. Dünyanın en iyi sütü deve sütü
    5. Bağırsak kurtlarını düşürmek için...
    6. Acı haber! Şehit sayısı 8'e yükseldi
    7. Bebeklerini emzirme süresi açısından..
    8. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    9. Trabzon-Bayburt yolu ulaşıma kapandı!
    10. Tekirdağ'da görülmemiş vahşet!
    11. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    12. Sadr Hareketi'nden dikkat çeken..
    13. Yaşlandıkça mutluyuz
    14. Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!
    15. Çocuklarda migren tanısı nasıl konulur?
    16. Pikan cevizi tam bir şifa deposu
    17. Diş eti hastalıklarında bu faktörlere..
    18. Fransa'dan Afrika ülkesine hava..
    19. Çocuğunuz yalan söylüyorsa...
    20. Kadıköy'de yol çöktü!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi