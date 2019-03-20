"Sadr, Başbakan Abdulmehdi'yi azletmeye çalışıyor" iddiası

Irak'ta Şiiler arasında en büyük tabana sahip Sadr Akımı lideri Mukteda es-Sadr'ın, görevinde başarısız bulduğu gerekçesiyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin azledilmesi için kolları sıvadığı iddia edildi.

Irak basınında çıkan bazı haberlere göre, ülkedeki son genel seçimlerde en çok oyu alarak birinci çıkan Sairun Koalisyonu lideri Sadr'ın, meclisteki Şii partilerin ortak adayı olarak seçilen Abdulmehdi'nin, göreve geldiği geçen Ekim'den bu yana hizmet konusunda iyi performans gösteremediği ve bu yüzden azledilmesi için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

Abdulmehdi'yi, meclisteki koalisyonu ve taraftarlarını sokağa çağırarak görevden aldırmayı planlayan Sadr'ın, eski Başbakan Haydar el İbadi'yi başbakanlık koltuğuna düşündüğü belirtiliyor.

-"İbadi ile 2 saat 45 dakika görüşme"

Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilen Şiilerin dini merci Ayetullah Muhammed Bakır Sadr'ın oğlu ve Mukteda Sadr'ın kuzeni olan Cafer Sadr, 2 gün önce ikamet ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Bağdat'a gelerek, İbadi ve Abdulmehdi ile ayrı ayrı görüştü.

Meclisteki Reform ve İmar Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim (Sadr'a yakın pozisyonda) ile de görüşen kuzen Sadr'ın Mukteda Sadr'ın liderlere "hükümeti dizayn etme" içerikli mesajını ilettiği öne sürüldü.

Cafer Sadr'ın, toplam 2 saat 45 dakika süren en uzun görüşmeyi ise İbadi ile yaptığı öğrenildi.

Ülke Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelen Cafer Sadr, yarın da Necef'te Şii dini otoritelerden Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşecek.

-"Siyasi dengeyi alt üst edecek projeyle gelecek"

Sadr'ın yeni planını eski Başbakan Yardımcısı Baha el-Araci de, katıldığı bir televizyon programında doğruladı.

Sadr Akımı uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan ve Sadr'ın bir zamanlar en yakın kurmaylarından olan Araci, "Sadr'ın yanında uzun yıllar siyaset yaptım. Mukteda Sadr, uzun süre gözlerden kaybolursa, biliniz ki yeni projelerle ortaya çıkacak. Daha önceleri hep öyle oldu." ifadelerini kullandı.

"Sadr, bu sefer de siyasi dengeyi alt üst edecek ve devrim niteliğinde yeni bir projeyle geri dönecek." diyen Araci, Sadr'ın devlet yönetiminde başarısız bulduğu Abdulmehdi'nin görevden azlettirip yerine İbadi'yi getirebileceğini söyledi.

Hükümetin kurulması sürecinde sosyal medya hesabı üzerinde sık sık açıklamalarda bulunarak gündemin kilit ismi konumunda olan Sadr, yaklaşık 4 aydır gözlerden uzak.

Sadr'ın öncesinde destek verdiği hükümeti izlemeye çekildiği öne sürülürken, bu sürede Abdulmehdi yönetiminin "sınavı geçemediği" kanaatine vardığı ve bunun için kolları sıvadığı dile getiriliyor.

Şii liderin, uzun süreden beri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunduğu da ileri sürülüyor. Belli bir hastalıktan dolayı istirahate çekildiği söylense de Sadr'ın asıl gözlerden uzak durmasının arkasında "hükümeti yeniden dizayn" etme çalışmasının yattığı iddiası söz konusu.

Mukteda Sadr, Ekim ayında yaptığı açıklamada, başarılı olması için Abdulmehdi'ye 1 yıl süre tanıdığını, aksi halde halk ayaklanmasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Araci, mevcut Başbakanın kabinesini tamamlamaması ve yolsuzluk gibi devleti kemiren önemli konularla mücadelede performans sergilememesinin Sadr'ı kızdırdığını ve 1 yılı beklemeden masayı devirmek istediğini de sözlerine ekledi.

-Abdulmehdi'den "ABD ve İngiltere destekliyor" mesajı

Dün yaptığı basın toplantısında adeta Sadr'a cevap verir şekilde konuşan Abdulmehdi ise, ABD ve İngiltere'den hükümetini destekledikleri yönünde mesajlar aldığını ifade ederek, "Hükümet olarak çizdiğimiz programa sahip çıktık ve bunu belirlediğimiz takvim içerisinde tamamladık." demişti.

Sadr'ın çevresinden söz konusu iddialarla ilgili resmi herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

"İbadi ile yeniden yola devam edilmesi projesi" iddialarına ilişkin eski Başbakan İbadi ve çevresinden de henüz bir yorumda bulunulmadı.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle birinci grup konumunda bulunuyor.