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Sadıkoğlu’nun bayram mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:32
Sadıkoğlu’nun bayram mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Sadıkoğlu mesajında, “Rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, milletçe, muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşlik, yardımlaşma, kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı, geleneklerimizin uygulanarak gelecek kuşaklara aktarıldığı çok önemli zamanlardır. Sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için mükemmel bir vesile, eşsiz bir fırsat olan bayramlar, milli ve manevi değerlerine bağlı insanımızın, birlik ve beraberlik duygularıyla ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirerek ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı, en içten duygularımla kutluyor, bayramın, aziz milletimiz başta olmak üzere, tüm İslam Alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını Rabbim’den diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:32
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